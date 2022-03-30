سيمون تطرح (ملكة) في حب الأم و فضلها

طرحت المطربة سيمون أغنية جديدة بعنوان (ملكة)، عبر موقع (يوتيوب)، وهى الأغنية التى تقدمها في حب الأم وفضلها على أبنائها.

أغنية (ملكة) غناء سيمون ومن كلمات وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع ميكس وماستر زوم.

و تقول كلمات الأغنية: (تعبت كتير علشاني وياما استحملتني .. لولاها كان زماني فالدنيا ماليش لزوم .. ربتني و كبرتني جوا عنيها شالتني .. وعمري ما هنسي ابدا جميلها عليا يوم .. ).

سيمون كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية مفردة بعنوان (الروح الفرفوشة) تحمل بهجة وتفاؤل كتبها الشاعر هشام قباري ليؤكد على معاني كثيرة مهمة من أهمها البعد عن الهموم والمشاكل والوجع، و ىالأغنية من تلحين الملحن أحمد مصطفى والموزع شريف الوسيمي.