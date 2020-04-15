شائعات الارتباط بمطرب شعبي تلاحق نبيلة عبيد وهكذا علقت على الأمر

لاحقت شائعات الارتباط الفنانة المصرية نبيلة عبيد خلال الأيام الماضية، وتم تداول الأخبار على نطاق واسع عبر المواقع والصفحات الفنية على الإنترنت.

وأفادت الشائعات أن الفنانة نبيلة عبيد تزوجت من المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة بعد انتشار صورة للاثنين برفقة بعضهما، مما دفع البعض إلى إطلاق الأخبار سريعًا حولهما، ولكن خلال لقاء نبيلة عبيد مع أحد البرامج علقت قائلة: "أوه لا لا..الرد من الضحكة..لأ حبيبتي هو جه اشتغل معانا في مسلسلنا الرمضاني "سكر زيادة" وعمل دور ظريف كمطرب ودمه خفيف وكان ضيف من ضيوف شرف المسلسل".

وعن أسباب التقاط الصورة التي أثارت الجدل، علقت الفنانة المصرية قائلة: "هو طلب مني أتصور ويّاه، أنا في العادة مابتصورش أبدًا نهائيًا، ولكن ضيف معانا وعمل دور حلو وغنى أتصورت الصورة وماعرفش إيه اللي اتكتب".

ومن المقرر أن تقدم نبيلة عبيد مسلسها الرمضاني هذا العام "سكر زيادة" بعد غياب عن الشاشة، وهو بطولة مشتركة تجمعها بالفنانة نادية الجندي والفنانة هالة فاخر والفنانة سميحة أيوب، وعدد آخر من نجوم الفن في مصر.

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