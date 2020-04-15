لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة من الحجر المنزلي ووصلة رقص على أغنية شاكيرا (فيديو)

في ظل هذه الظروف الحالية، ومع توقف الأعمال الفنية وبقاء المشاهير في المنازل حالهم حال الجميع بسبب كورونا، يحرص جميعهم على التواصل المستمر مع الجمهور ولكن كلًا منهم على طريقته الخاصة، وهذا ما فعلته عارضة الأزياء لاميتا فرنجية خلال الحجر المنزلي.

وكانت لاميتا فرنجية قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قامت بمشاركة مقطع فيديو قدمت فيه وصلة رقص على أنغام أغنية الفنانة العالمية شاكيرا، وظهرت مرتدية ملابس رياضية وهي عبارة عن توب على شكل جلد النمر وبطن مكشوفة إلى حد كبير في محاولة لتقليد رقص شاكيرا، وحصد المقطع أكثر من 175 ألف مشاهدة.

واحتفلت لاميتا فرنجية قبل أيّام مع الجمهور بمناسبة عيد الفصح، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة جمعتها مع ابنها ظهرت فيها بفستان أصفر قصير وكانت تحمل بيضة في يدها قامت بالرسم عليها بمشاركة ابنها.

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