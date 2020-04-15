سمية الخشّاب تقلّد شريهان في "فوازير سك على الموضوع" والأخيرة تشكرها..شاهدوا بالفيديو

شاركت الفنانة سمية الخشّاب مقطع فيديو مع الجمهور من خلال مواقع التواصل تقوم فيه بتقليد النجمة شريهان في فوازير "سك على الموضوع" معلقة عليه: "وحشتينا"، وحاز المقطع على إعجاب الجمهور وشريهان التي ردت بنفسها وشكرت سمية على هذه اللفتة الجميلة.
وعلقت شريهان على حساب سمية الخشاب في تويتربعد مشاهدتها للفيديو وقالت: "أنت جميلة..شكرًا يا حبيبتي"، لترد عليها الخشّاب قائلة: "ربنا يخليكي لينا يا نجمة قلوب الوطن العربي..كل سنة وانتي في قلوبنا".
أنتي جميلة ....— Sherihan (@Sherihan) April 14, 2020
Thank you so much @somayaelkhashab ❤ https://t.co/TjjLyQqsWq
على الصعيد الفني، من المقرر أن تشارك سمية الخشّاب في أحدث أعمالها من خلال فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "صابر وراضي" ويجمعها مع أحمد آدم بعد غياب 5 سنوات عن السينما، ونظرًا للظروف الحالية وفيروس كورونا تم إيقاف العمل في الفيلم حاليًا وسيتم الاستئناف بعد شهر رمضان.
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