سمية الخشّاب تقلّد شريهان في "فوازير سك على الموضوع" والأخيرة تشكرها..شاهدوا بالفيديو

شاركت الفنانة سمية الخشّاب مقطع فيديو مع الجمهور من خلال مواقع التواصل تقوم فيه بتقليد النجمة شريهان في فوازير "سك على الموضوع" معلقة عليه: "وحشتينا"، وحاز المقطع على إعجاب الجمهور وشريهان التي ردت بنفسها وشكرت سمية على هذه اللفتة الجميلة.

وعلقت شريهان على حساب سمية الخشاب في تويتربعد مشاهدتها للفيديو وقالت: "أنت جميلة..شكرًا يا حبيبتي"، لترد عليها الخشّاب قائلة: "ربنا يخليكي لينا يا نجمة قلوب الوطن العربي..كل سنة وانتي في قلوبنا".

على الصعيد الفني، من المقرر أن تشارك سمية الخشّاب في أحدث أعمالها من خلال فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "صابر وراضي" ويجمعها مع أحمد آدم بعد غياب 5 سنوات عن السينما، ونظرًا للظروف الحالية وفيروس كورونا تم إيقاف العمل في الفيلم حاليًا وسيتم الاستئناف بعد شهر رمضان.

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