سميرة سعيد حديث مواقع التواصل بعد رقصها مع نجلها في كواليس أوبريت "أنت أقوى"

دايما وجودك جنبي بيديني القوة.. لحظات من السعادة والفرح مع الحب @shadynaboulsy ♥️ من كواليس تصوير أوبريت #انت_اقوى

A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Apr 14, 2020 at 6:33am PDT