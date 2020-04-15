سميرة سعيد حديث مواقع التواصل بعد رقصها مع نجلها في كواليس أوبريت "أنت أقوى"

تصدّرت الديفا سميرة سعيد حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن ظهرت في مقطع فيديو من كواليس تصوير أوبريت "أنت أقوى" وهي ترقص برفقه نجلها شادي.

وشاركت النجمة سميرة سعيد المقطع عبر حسابها على موقع إنستغرام وتركت تعليقًا وجهت من خلاله رسالة لابنها: "دايمًا وجودك جنبي بيديني القوة..لحظات من السعادة والفرح مع الحب من كواليس تصوير أوبريت أنت أقوى".

وفي ذات السياق، انتهت سميرة سعيد من تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوى" في مدينة الجونة، والذي يشارك فيه إلى جانبها كل من محمد منير، تامر حسني، صابر الرباعي، وائل جسار، وكارول سماحة، ومن المقرر أن يتم طرح العمل خلال الأسبوع الجاري وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج طارق العريان.

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال سميرة سعيد أغنية "واقع مجنون" والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني.

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