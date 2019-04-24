شائعات انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني..فهل حصل ذلك فعلًا؟

ترددت يوم أمس العديد من الأنباء وانتشرت شائعات عديدة، حول انفصال الفنان عمرو دياب عن محبوبته دينا الشربيني، وذلك بعدما قام كل منهما بإلغاء متابعة الآخر على مواقع التواصل.

وبحسب ما نقلته مواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، فإن الهضبة رفض ظهور دينا الشربيني معه في إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات، وطلب أن تظهر الفنانة المصرية في إعلان خاص بها بعيدًا عنه، لتتفاقم الأمور بعدها ويقوم كل منهما بإلغاء المتابعة للآخر على موقع إنستغرام.

يشار إلى أن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي حدثت بسبب الأعمال الفنية الخاصة بالنجمين عمرو دياب ودينا الشربيني، حيث أعلنت منذ فترة وجيزة المخرجة كاملة أبو ذكرى عن انسحابها من إخراج مسلسل "زي الشمس" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، وذلك بسبب تدخل عمرو دياب والذي أراد وضع الموسيقى التصويرية للعمل فرفضت كاملة هذا الأمر.

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