شائعات حول تدهور الحالة الصحية للملكة اليزابيث.. وزيارة للقصر تثير البلبة

أثار الأمير تشارلز ضجة كبيرة في الاعلام البريطاني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد الزيارات المفاجئة التي قام بها لزيارة الملكة اليزابيث خلال الساعات القليلة الماضية.

أنباء عن تدهور الحالة الصحية لـ الملكة اليزابيث

وفي تفاصيل الشائعات والتكهنات المنتشرة مؤخرًا في الشارع اليريطاني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت صحيفة "The Sun" بأن الأمير تشارلز قام بزيارات عديدة مفاجئة وغير طبيعية لوالدته الملكة اليزابيث خلال تواجدها حالياً في قلعة بالمورال الملكية في اسكتلندا.

وأثارت هذه الزيارات المفاجئة وغير الطبيعية والتي وصفت أيضًا بغير الاعتيادية مخاوف حول صحة الملكة خاصة وأنها في الفترة الأخيرة عانت من العديد من الوعكات الصحية.

وأكدّت الكاتبة الملكية بأن زيارات الأمير تشارلز المفاجئة لرؤية والدته تثير المخاوف، فقالت بهذا الخصوص: "إنه من غير المعتاد أن يقوم الأمير تشارلز بهذا النوع من الزيارات المفاجئة لرؤية والدته، ولكن تشارلز شخصية جديّة وهادئة وهو من تعتمد عليه الملكة دائماً بعد رحيل الأمير فيليب".

الحالة الصحية للملكة اليزابيث في الآونة الأخيرة

تدهورت الحالة الصحية للملكة اليزابيث في الأشهر الأخيرة الماضية حيث دخلت إلى المستشفى وأقامت هناك ليلة كاملة وذلك لإجراء الفحوصات المطلوبة والتحاليل.

وكان الأطباء قد طلبوا من الملكة اليزابيث الراحة وعدم التنقّل كثيراً ولذلك كانت الملكة اليزابيث تعتذر عن الكثير من المناسبات الرسمية والملكية خلال الفترة الأخيرة.

وانتشرت في تلك الفترة العديد من الشائعات حول وفاة الملكة والتي نفاها قصر باكهنيغام أكثر من مرة.