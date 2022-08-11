الملكة اليزابيث تثير المخاوف حول تدهور حالتها الصحية لهذا السبب!

حضرت الملكة اليزابيث الثانية إلى قلعة بالمورال وذلك لقضاء العطلة الصيفية فيها كعادتها في كل عام، ولكن المثير للجدل هو إلغاء مراسم الاستقبال التقليدية الملكية لحظة وصول الملكة بشكل مفاجئ

إلغاء المراسم الاستقبال التقليدية لـ الملكة اليزابيث في بالمورال

أثار الغاء مراسم الاستقبال الملكية التقليدية لهذا العام مخاوف كبيرة بسبب إثارة الشكوك حول الحالة الصحية للملكة اليزابيث، حيث كانت عادة ما تقام مراسم الاستقبال الرسمية والتي تتضمن تجمع الحشود أمام بوابات القلعة لاستقبال الملكة.

كما كان حرس الشرف الملكي يقوم بالترحيب بها بمراسم الاستقبال الرسمية، ولكن الملكة ألغت مراسم الاستقبال الملكية التقليدية لأول مرة منذ عقود، الأمر الذي أثار جدل حول الحالة الصحية للملكة اليزابيث وعدم قدرتها على مشاهدة الاحتفال.

رد فعل القصر الملكي حول الحالة الصحية للملكة اليزابيث

من جانبه نفى قصر باكنغهام أن يكون سبب الغاء مراسم الاستقبال التقليدية في بالمورال بسبب أزمة صحية تعاني منها الملكة اليزابيث حديثاً، كما نفى أن الملكة البالغة من العمر 96 عاماً قد تدهورت صحتها بشكل كامل.

وكشف القصر الملكي عن السبب الرئيسي وراء التغيير في مراسم الاستقبال وهو بهدف توفير مساحة أكبر للملكة للراحة خلال اجازتها الصيفية لهذا العام.

وستعود الملكة اليزابيث الى باكنغهام لاستئناف مهماتها الرسمية بعد شهر اكتوبر، حيث أنه من المتوقع أن تقضي اجازتها في بالمورال خلال شهر سبتمبر وأكتوبر.