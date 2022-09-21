شاب يرمي النقود على دنيا بطمة.."هيدي الحركة خرج راقصات"

تصدر اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة قائمة الأعلى تداولًا على محرك البحث "غوغل"، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها تغني في إحدى الحفلات بطريقة استفزت البعض.

شاب يرمي النقود على دنيا بطمة

في مقطع الفيديو المنتشر، تظهر دينا بطمة تغني على خشبة المسرح في حفل غنائي خاص، في حين يصعد أكثر من شاب ممسكًا برزم من النقود ليرموها عليها أثناء غنائها، بينما بدا واضحًا على ملامحها السعادة والرضا بالموقف، حتى أنها لم تطلب من الأمن إنزال الشبان من المسرح.

وفي إحدى اللقطات، يقف شاب ممسكًا رزمة من النقود فوق رأسها، ويسقط ورقة نقدية تلو الأخرى، في حين تقول وسط قرع الطبول "ما يوقف".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، وأبدوا اشمئزازهم وانزعاجهم من جرأة بطمة وسماحها للرجال برمي النقود عليها، فعلَّقت إحداهن: "الفنانين اللي عاملين قيمه لحالهم ما يقبلون حد يرمي عليهم فلوس".

وأضافت أخرى: "مرة شفت وحدة تغني بنادي ليلي يمكن اسمها سارة زكريا واحد راد يكيت عليها ماقبلت".

وأوضحت إحداهن أن هذه الحركة تتقبلها الراقصات، فعلَّقت إحداهن: "بس للتذكير مرة عملوها بنجوى كرم..قلعتو من الحفلة ..هيدي الحركة خرج راقصات مش فنانة مسرح مطربة..الفن الى الحض.يض".

محمد الترك يواصل محاولته لإعادة دنيا بطمة

وفي وقت سابق، أطلَّ المنتج البحريني محمد الترك في بث مباشر مُشيرًا إلى أنه لن يستسلم بإعادة بطمة إلى حياته، وأعلن عدم رغبته في التفريط بها، رغم أنهما أعلنا الانفصال بينهما بشكل غير رسمي.

ولفت الترك إلى أنه ودنيا منحا أنفسهما الوقت لمرجعة بعض النقاط بشأن علاقتهما، وطلب من متابعيه الدعاء لهما، قائلًا: "أنا عندي أبناء وأنتم كذلك، تمنوا لنا الخير، لأنه لا أحد يتمنى ان يعيش أبناؤه بعيداً عنه".

وأضاف منتقدًا الشائعات المتداولة حول حياة الفنانين، قائلًا: "السلاح الذي دمر شعوب وعائلات هو الجهل، وجعل الأشخاص ينشرون أخبار وشائعات عن الآخرين وأصبح مصدر دخل لهم".