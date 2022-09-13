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والدة دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لزوج ابنتها محمد الترك

سهير العابد

سهير العابد

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:26
والدة دنيا بطمة
والدة دنيا بطمة

هاجمت والدة الفنانة دنيا بطمة زوجها السابق المنتج محمد الترك وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام). 

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ونشرت والدة دنيا  مقطع فيديو جاء فيه: (الانتقام هو أن تطرد اللي أذوك من حياتك... الانتقام مش إنك تأذي الي أذاك لا الانتقام الحقيقي إنك تطرد الناس لي أذيتك من حياتك وتحرمهم من وجود شخص سوي، صادق، متربي، بيحب الخير لغيرو، وده هيكون أقصى عقاب ممكن تعاقبهم بيه).

وجاء ذلك الرد من والدة دنيا بطمة بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه المنتج البحريني محمد الترك، وهو يحمل باقة من الورود ويحاول الدخول إلى حفل زوجته من أجل مصالحتها. و لكنه فوجئ بمنعه من الدخول من قبل أفراد الامن. ووفقاً لبعص التعليقات فإن دنيا رفضت الغناء في الحفل حتى يتم خروجه نهائيا من المسرح.

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كلمات دالة:دنيا بطمةمحمد الترك

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