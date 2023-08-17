شاب ينشر صورة تجمعه بإيمان العاصي و الفنانة ترد

البوابة-شارك أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، و هو شاب من خارج الوسط الفني صورة له مع الممثلة المصرية إيمان العاصي، و أرفقها بتعليق قال فيه: (الحمد لله تم الاتفاق بيني وبين الفنانة إيمان العاصي)، مما أثار التكهنات بارتباط الفنانة من جديد.

بدورها أعادت الفنانة المصرية نشر الصورة عبر خاصية (ستوري) عبر حسابها على (إنستغرام)، مع تظليل صورة الشاب وحسابه، وعلقت ساخرة: (والنبي يا جماعة اللي يعرف الولد دا يعرف منه تم الاتفاق بينا على إيه!).

يشار الى ان الفنانة قد تزوجت سابقا من رجل إعمال، لكن زيجتهما انتهت بعد شهرين فقط، وأثمرت عن ابنتها الوحيدة (ريتاج).