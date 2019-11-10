شاتاي اولسوي من التمثيل إلى الإخراج!

بعد النجاح الكبير الذي حققه الممثل التركي الشهير شاتاي اولسوي بدوره في مسلسل نتفليكس "المحافظ"، يستعد الآن لبدء تجربة جديدة، حيث يستعد لفيلم سينمائي جديد، سيجلس فيه على كرسي الإخراج، فقد أُعلن أنه يجهز لعمل سينمائي من إخراجه بقصة أصلية عائدة له كتبها مع الكاتب تولغا ايدن، يحمل اسم "الحسون الحر".

يدور الفيلم حول أحداث حصلت في قرية تشتهر بطائر الحسون، ولكن يتم حاليًا البحث عن أماكن للتصوير في مدينة كيركلاريلي، كما أنه لم يتم تحديد بعد من هم أبطال العمل واللقاءات ما زالت مستمرة لتحديد طاقم العمل.

وتم تداول صور قديمة نشرت حديثًا للمخرج شاتاي اولوسوي وفريقه من تجولهم في كيركلاريلي مع رئيس البلدية لتفحص المنطقة واختيار اماكن تصوير فيلم "الحسون الحُر".

يذكر أن اولسوي صاحب أول مسلسل تركي أصلي لشبكة نتفليكس "المحافظ" المكون من جزأين ومن المتوقع أن يعرض الجزء الثالث في 2020.

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