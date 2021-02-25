شادي جميل: بقلب المحطة لما تطلع نجوى كرم بوجهي.. ولا أسمع إليسا لايف!

حل الفنان السوري شادي جميل ضيفاً عبر البرنامج الإذاعية الحواري الذي يحمل اسم "حوار" مع الإعلامي يامن ديب.

وجاء في الحوار الذي كان مدته حوالي الساعة والنصف العديد من التصريحات ومن أبرزها تصريحاته حول شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم وخلافه القديم على أغنية "شمس الي ما بتغيب"، إذ صرح أن الأغنية له بالأصل إلا أنه تم غنائها من قبل نجوى من دون أذن ولم يتمكن أحد من أخذ حقوقها ولم يتواصل مع نجوى بشكل مباشر "حتى لا يعطيها قيمة" على حسب وصفه، وتابع شادي نجوى غير متواضعة ولم تعترف بالخطأ.

وأضاف شادي أنه في حال ظهرت نجوى على التلفاز أمامه سيقوم بتغيير المحطة مباشرةً وتابع أنها لا تمتلك لا صوت ولا غيره، وختم حديثه بـ "الله يسامحها".

أما عن زميلتها الفنانة اللبنانية إليسا فقد علق بـ "بسمعها استديو فقط وليس لايف..واحساسها مميز وفريد"!

نبذة عن شادي جميل

مطرب سوري من مدينة حلب، ولد في 22 أيلول عام 1955 بمدينة حلب و انتسب إلى نقابة الفنانين في كانون الأول عام 1983. يعتبر شادي جميل من فئة مغني الطرب العربي الأصيل حيث يمتاز بخامة صوت مميزة ورائعة، أتقن وأبدع بغناء القدود الحلبية، كما وأنه يعتبر من عمالقة الفن والطرب في الوطن العربي. منذ نعومة أظفاره نهل من الكنيسة أصول الغناء والتراتيل، وفي المرحلة الابتدائية اهتم كثيراً بالموشحات الأندلسية، ثم انتسب إلى المركز الثقافي في مدينة حلب، وهناك تتلمذ على يد كبار الاساتذة، منهم: بهجت سليمان، والشيخ نديم الدرويش، وتعلم على رقص السماح و"السولفيج"، وحمل كل ذلك في صوته الرائع نحو أرجاء العالم، مؤكداً أن هذا النوع من الفن لا يمكن أن يتقنه إلا ابن حلب.

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