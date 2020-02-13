شاركوا بحضور الحفل الفني والإنساني "صناع الأمل"

تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يُقام حفل "صنّاع الأمل" أكبر حدث إنساني لتكريم أصحاب العطاء الذين بذلوا جهوداً خيرية وساهموا في دعم أبناء مجتمعاتهم وتعزيز قدراتهم. وتهدف المبادرة إلى تكريم ناشطين في العمل الإنساني والاجتماعي في المنطقة لتشجيع الآخرين على أن يحذوا حذوهم.

استعدّوا لهذه الأمسية الفنية الضخمة التي يحييها النجم العالمي الحائز على جائزة "غرامي" لثلاث مرات،"ريد وان" والنجمتان ونوال الكويتية وبلقيس و"محبوب العرب" محمد عساف في حفل غنائي فني متكامل، والذي تُقام في 20 فبراير في كوكا كولا أرينا. أسعار التذاكر تبدأ من 50 درهماً فقط.

ردّدوا مع هؤلاء النجوم أجمل أغانيهم، مثل "دونت يو نيد سامبادي" لـ "ريد وان"، أو "تعالى شوف" لبلقيس، والتقوا بهم في هذا الحفل حيث تتعرّفون أيضاً على أبرز الشخصيات التي ساهمت في تحقيق إنجازاتٍ إنسانية وخيرية ومجتمعية في المنطقة.

انضمّوا إلى الحضور في أمسية لا تُنسى تستضيفها كوكا كولا أرينا بمقاعدها الـ 12000، واحرصوا على الوصول باكراً، إذ تُفتح الأبواب عند الساعة 4 عصراً، وتغلق الأبواو عند الساعة السادسة مساءًا لبيدأ الحفل مباشرة. تذاكر مقاعد كبار الشخصيات بيعت بالكامل، فلا تتأخروا في حجز مقاعدكم من خلال موقع "جدول فعاليات دبي"، كي لا تفوّتوا هذه الاحتفالية التي تجمع بين الفن والعطاء الإنساني.



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