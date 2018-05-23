بهذه الكلمات المؤثرة احتفل شاروخان بعيد ميلاد ابنته سوهانا الـ18

شاروخان

مرة اخرى شاروخان يثبت أنه من أحد أظرف الآباء والأكثر شاعرية عندما قام بمشاركة هذه الرسالة مع ابنته سوهانا بمناسبة عيد ميلادها.

ابنة شاروخان سوهانا خان، أصبحت اليوم بعمر الـ18 وقام نجم بوليوود بكتابة منشور خاص لها على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي وقت من الأوقات يوم الثلاثاء الماضي، كتب شاروخان لابنته: "مثل كل البنات، كنت أعلم أنك تستطيعين الطيران، والآن يمكنك أن تفعلي بشكل قانوني ما كنتي تفعليه عندما كنتي في سن ل16...!! أحبك.".

ومن خلال نفس المنشور قام شاروخان بمشاركة صورة رائعة وهي تؤدي أحد رقصات الباليه المليئة بالشغف.

ولدت ابنه شاروخان في 22 ايار 2000 والتي لديها حساب على الإنستغرام وتتطلع لأن تصبح مشهورة في المستقبل.

ومع ذلك يجب أن تنتظر حتى تنهي تعليمها، حسب ما قال شاروخان: "لدينا قاعد بسيطة في عائلتنا، كل أحد في عالئلتنا لديه درجة البكالوريوس على الأقل، سوهانا ما زال لديها من 4-5 سنوات قبل أن تبدأ بالتمثيل، يجب أن تتم تعليمها أولًا".

وكانت قد ظهرت شخصية الأب المتملك لشاروخان عندما حذر أي أحد يريد مواعدة سوهانا وقال: " احصل على عمل، وافهم انني لا احبك، انا في كل مكان، حاول الحصول على محامي، هي أميرتي، لا أمانع دخول السجن، ما سوف تفعله لها سوف افعله بك!".

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