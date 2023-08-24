شاكيرا تتصدّر الانترنت بعد غنائها "كامل الأوصاف".. العندليب الأشقر

بات الكثير من الأشخاص يستخدمون الذكاء الإصطناعي في العديد من الأمور الحياتية، وانتشرت مؤخرًا ظاهرة تحويل أغنية فنان بصوت فنان آخر على طريقة الـ ِAI.

شاكيرا تغنّي كامل الأوصاف للفنان الراحل عبدالحليم حافظ



تفاجأ الجمهور بشكل كبير بعد أن تم تداول مقطع فيديو للنجمة العالمية "شاكيرا" تغني أغنية قديمة للفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ الملقب بـ "العندليب الأسمر"، وهي اغنية "كامل الأوصاف".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، ما بين المديح والسخرية من الفكرة، وأشار البعض إلى ان الأغنية ناسبت الفنانة الكولومبية بشكل لافت، فيما راح البعض لوصفها بـ "العندليب الأشقر".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إجراء تعديلات بتقنية الـ AI على اغاني عربية وعالمية، وفي وقت سابق قام أحد الأشخاص باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من خلال فيديو ظهر فيه فنان العرب محمد عبده وهو يغني للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي "بوس الواوا".

انفصال شاكيرا وبيكيه

تصدرت الفنانة العالمية في وقت سابق من هذا العام بعد أنباء انفصالها عن حبيبها اللاعب بيكيه ووالد ابنيها الذي يصغرها بما يقارب الـ 12 عامًا، بعد علاقة حب استمرت لأكثر من 10 أعوام.

وانتشرت الكثير من الأنباء ان خيانة بيكيه لشاكير وراء انفصالهما، واللافت أن بيكيه دخل في علاقة جديدة على الفور بعد انفصاله عن شاكيرا.