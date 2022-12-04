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شاكيرا تعيش قصةحب جديدة .. شاب يصغرها بـ 20 عاماً

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 04 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 06:35
شاكيرا
شاكيرا

تصدّرت النجمة الكولومبية الشهيرة "شاكيرا" وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك بعد انفصالها عن حبيبها ووالد أطفالها اللاعب الاسباني "جيرارد بيكيه".

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شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع مدربها الرياضي 

بعد ان انتشرت العديد من الشائعات حول سبب انفصال المغنية العالمية عن حبيبها اللاعب الاسباني حيث أشارت هذه الأخبار،  بأن بيكيه خان شاكيرا مع فتاة تصغره بـ 20 عاماً، مما أثار التساؤلات حول محاولة بيكيه تعويض نفسه بعلاقة مع شابة صغيرة لا سيما أن حبيبته السابقة النجمة العالمية تكبره بما يقارب الـ 12 عامًا.

ويبدو واضحاً بأن النجمة العالمية فررت طوي صفحة علاقتها الرومانسية مع جيرارد بيكيه، والبدء بمرحلة جديدة من حياتها وذلك بعد أن كشفت وسائل الاعلام العالمية بأنها تعيش قصة حب جديدة بعد انفصالها عن بيكيه.

تفاصيل علاقتها الجديدة مع حبيبها الذي يصغرها بسنوات

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للنجمة البالغة من العمر 45 عاماً حيث كانت تستمتع بوقتها في البحر خلال دروس ركوب الأمواج.

وكانت النجمة العالمية رفقة مدرّب رياضة ركوب الامواج والذي يصغرها بـ 20 عاماً، حيث بدا عليهما السعادة وهما قريبان من بعضهما البعض للغاية، وظهرت الندمة العالمية أكثر هدوءًا خاصة بعد التوترات التي عاشتها في الفترة الأخيرة.

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فيما كشفت بعض المصادر ان ما يجمع النجمة الكولومبية ومدربها الرياضي مجرد صداقة عادية.

انفصال بيكيه وشاكيرا

يشار بان النجمة العالمية "شاكيرا" كانت على علاقة باللاعب الاسباني جيرارد بيكيه حيث أن علاقتهما استمرت 10 سنوات ليعلنان انفصالهما بعد هذه السنوات بشكل مفاجىء.

واتفق الثنائي على حضانة طفليهما حيث أن الطفلان سينتقلان الى ميامي مع والدتهما.

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