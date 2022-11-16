ميريام فارس متهمة بتقليد شاكيرا.. والمتابعون يصفون رقصها بـ"المبتذل"

جرى تأكيد مشاركة الفنانة اللبنانية ميريام فارس في أغنية خاصة لكأس العالم قطر 2022، إلى جانب مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج والمغني الكولومبي مالوما.

ميريام فارس ترقص وسط الصحراء

ومؤخرًا، شارك منتج اللبناني وسيم صليبي مقطع فيديو يوثق كواليس تصوير أغنية Tukoh Taka، والذي تظهر فيها ميريام فارس ترقص وسط الصحراء مُرتديةً بدلة رقص باللون النيلي كشف الكثير عن جسدها، في حين تزيَّنت بقلادة ذهبية انسدلت على صدرها بالكامل وأسوار وأقراط ذهبية.

وأكملت ميريام إطلالتها بإسدال شعرها المجعد على جانبي كتفها، في حين بقيت حافية القدمين.

وتظهر فارس في الفيديو تؤدي حركات راقصة شرقية بحماس على أنغام الأغنية وسط الصحراء، مستعرضةً رشاقتها وسرعتها بتحريك خصرها وأردفاها، بينما تحرك شفتيها بكلمات الأغنية التي جاءت باللغة العربية، وقالت فيها: "السلام عليكم خلوا الفرحة بإيديكم.. أبشروا بالخير يجيكم سلام عليكم فيفا الحب تهديك وتحقق أمانيكم".

ميريام فارس تقلد شاكيرا

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ميريام تحاول تقليد النجمة العالمية شاكيرا، المعروفة برقصها وشعرها المجعد، مُشيرين إلى أنه توجب عليها ابتكار رقصة مختلفة وإبداعية تتميز بها عن المغنية الكولومبية، واصفين رقصها بالـ"مبتذل".

فكتبت إحدى المتابعات: "حبت تقلد شاكيرا بس طلعت مبتذلة ياعينى وكمان تقل الدم مليون".

وعلَّقت أخرى ساخرة: "شكلهم كانو هيجيبوا شاكيرا فا طلعت غالية جدا فقالو يجيبو دي عشان يوفروا".

ميريام فارس تتعرض للهجوم

بينما اعتبر البعض أن رقص ميريام لا يعبر عن حدث رياضي، فعلَّقت إحداهن: "غير معبر بالمرة لا عن الحدث الرياضي ولا على الأرض العربية التي تحتضنه.. قمة الرداءة".

بينما رأى الكثيرون أن ميريام فارس لم تحترم كلمات الأغنية لظهورها بملابس مكشوفة، لاسيما أنها تبتدئ بكلمة "السلام عليكم"، فكتبت إحداهن: "يعني الأغنيه فيها كلمه السلام عليكم وانتي لابسه بدله رقص احترمي الكلمه على الاقل ومو غصب غصب لازم اكون شاكيرا ما ادري على شنو اختاروج".



