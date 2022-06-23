صور تضج بالجمال.. شاكيرا إلى جانب الفنانة المكسيكية تاليا ما بين الماضي والحاضر

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جمعت ما بين النجمة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا والنجمة المكسيكية الجميلة تاليا التي اشتهرت في الوطن العربي قبل سنوات بعد دبلجة أعمالها إلى اللغة العربية.

شاكيرا وتاليا في صور ما بين الماضي والحاضر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورتين ما بين الماضي والحاضر للنجمتين، الصورة الأولى كانت في عام 2001 وظهرت فيها النجمتين خلال إحدى المناسبات دون معرفة التفاصيل.

وفي الصورة الثانية التي كانت في عام 2023 بحسب التعليقات، ظهرت كل من شاكيرا وتاليا بفساتين باللون الأخضر وبدنا بنفس الجمال والتألق في الصورة الأولة وكأن السنوات لم تمر عليهما أبدًا.

وتغزل الجمهور بشكل كبير بجمالهما مؤكدين أنهما بدنا في نفس الجمال بالرغم من مرور ما يقارب 22 عامًا، فيما شكك البعض بان تكون الصورة الحديثة في العام الحالي.

تاليا وشهرتها في الوطن العربي

حققت الفنانة المكسيكية شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال عدد من الأعمال، حيث أن الاعمال المكسيمية المدبلجة إلى العربية الفصحى كانت تشكل ظاهرة قبل سنوات وقبل دخول الأعمال التركية.

وعرض للفنانة المكسيكية عدد من الأعمال التي حققت الكثير من النجاح أبرزها ماريا ابنة الحي، روزاليندا، ماريمار.

شاكيرا تنتقل من برشلونة بعد انفصالها عن بيكيه

وبعيدًا عن الصورة التي جمعتها بالفنانة تاليا، انتقلت النجمة العالمية "شاكيرا" من مدينة برشلونة وذلك بعد انفصالها عن حبيبها ووالد اطفالها اللاعب جيرارد بيكيه وذلك عقب شائعات خيانته لها.

وكانت النجمة الكولومبية قد حصلت على حضانة اطفالها وانتقلت للعيش في ولاية ميامي رفقة أطفالها، كما انهما تقاسما جميع ممتلكاتهما فيما بينهما.