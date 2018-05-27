شام الذهبي تحدث ضجة بفيديو جديد، ولكن هل أغضبت أمها أصالة؟

اصالة وابنتها شام

أحدثت شام الذهبي، إبنة النجمة السورية أصالة نصري ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من مقاطع الفيديو الطريفة مع والدتها خلال إحدى الافطارات الرمضانية.

وتظهر الشابة في المقاطع وهي تغني مع والدتها وتتفاعل معها بطريقة طريفة، وراحت تقاطعها بصوت عال خلال غنائها مقطع من أغنية "علي جرى"، الأمر الذي أغضب أصالة وانفعلت عليها لانها تقاطعها وتتفاعل مع الاغنية بطرافة.

وفي مقطع آخر، غنت شام "ما بقاش أنا" بمفردها وسط دهشة واستغراب والدتها، وانقسمت التعليقات حول صوتها بين من اعتبر انه مقبول للغناء، ومن رأى بأن هناك فارق كبير في الصور بينها وبين والدتها، إلا أن الجميع أثنى على طرافتها وروحها المرحة.

A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi) on May 26, 2018 at 6:31am PDT

A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi) on May 26, 2018 at 11:26am PDT

A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi) on May 26, 2018 at 11:42am PDT

A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi) on May 26, 2018 at 1:37pm PDT

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