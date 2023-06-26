شام الذهبي تلمح لحملها.. والمتابعون "في الشهر الثالث"

أثارت شام الذهبي ، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، حالة من الجدل والتكهنات حول حقيقة حملها بطفلها الأول، وذلك في أحدث ظهور لها من حفل زفاف خالها أنس نصري.

شام الذهبي حامل

في التفاصيل، شاركت شام الذهبي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور عائلية التقطت من حفل الزفاف، ولاحظ المتابعون في إحدى الصور أن الذهبي تشير إلى بطنها، كما ولو أنها تلمح لحملها.

في الصورة، لامست شام بطنها بكفة يدها، فيما وضع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال يده فوق يدها؛ ما دفع الكثيرين للاعتقاد أن الشابة حامل بطفلها الأول، إذ كتبت إحداهن: "شام الحلوه حامل".

وأوضحت إحدى الصفحات أن شام حامل بشهرها الثالث، إذ كتبت معلقة: "بدرس طب وبعرف اعراض الحمل، الاعراض زيادة في منطقه الصدر، الانتفاخ ف الجسم بالاخص اليدين والوجه ومنطقه الفم، والبطن منتفخه تدل علي شهر الثالث ام الرابع 🤍 مرحلة الي تبدأ فيها بطن بالزيادة الحقيقه".