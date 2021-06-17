شهاب يثير الجدل بسبب فيديوهات راقصة داخل ملهى ليلي.. "سيعلن مثليته الجنسية"؟!

أثار مشهور السوشال ميديا الشاب الإيراني شهاب الجدل من جديد بعد أن تم تداول عدة فيديوهات راقصة له من داخل أماكن سهر ليلية.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة شاب على حلبة الرقص وهو يؤدي وصلة رقص جريئة بحركات مثيرة وصفها الجمهور بـ "النسائية" ضمن عدة تعليقات أخرى كان من بينها: "باقي شويه ويعلن مثليته".

وتابع آخر "هذا يرقص بنادي ليلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية"....وجاء في تعليق أحدهم "نهاية أليمه بالبدايه تكلم بأعراض الناس وشرفهم وتبلى عليهم عشان يدفعون له فلوس وبعده مسخر بعائلته وجدته واخرته استعراض لاحول ولا قوة الا بالله".

يذكر أن الشاب الإيراني كان قد أثار الجدل بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ فترة بعد تداول صُور جديدة لها أظهرت بشكل أنثوي، وأظهرت الصُور المتداولة شهاب بشكل مُختلف تماماً ما بين تفاصيل جسده التي بدت انثوية وحتى ملابسه الذي ظهر بها والتي كانت عبارة عن "جمبسوت" من الواضح أنه للنساء.

إثارة الجدل لم تتوقف على شهاب فقط، بل حتى عائلته أصبحت داخل هذا الأمر وعلى رأسهم جدته التي يشارك لها فيديوهات ساخرة ومواقف غريبة من بينها حفل زفاف كان قد أقيم لها ومن قبلها حفل زفاف لـ عمته.

شهاب واستبعاده من الكويت

يذكر أن شهاب تم استبعاده من دولة الكويت بسبب فيديوهات مثيرة للجدل له من بينها إطلاقه للشتائم أمام الكاميرا، ومنذ لحظة عودته إلى إيران قرر الشاب فضح المشاهير عن طريق مشاركة أسرار خاصة كان من بينها أن زوج الدكتور خلود يخونها بشكل دائم وانه يشرب الخمر على متن اليخت الذي يملكه.

كما تحدث أيضاً عن مشهورة عربية أقامت علاقة جنسية كاملة مع حبيبها قبل الزواج وأنها كانت تطلب من شهاب أن يرسل لها أرقام الشباب الذين يرغبون بها لكي تستغلهم أو تكون بعلاقة معهم في كل مرة كانت تتشاجر فيها مع زوجها.

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