زكي فطين عبد الوهاب يكشف عن وضع الورم في دماغه..ادعولي!

كشف الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب عن تفاصيل وضعه الصحي من بعد إصابته بورم في منطقة الدماغ.

زكي أكد أنه شعر بحالة نفسية سيئة عندما علم بإصابته بالمرض إلا أنه في اليوم الثاني تدارك الموقف واستجمع قواه وبدأ بجلسات العلاج على أمل أن يُشفى، كما أنه تحدث عن الأعراض التي رافقته قبل أن يعلم بمرضه ما بين آلام المفاصل وصعوبة الحركة والإتزان ليتضح أن الورم من الدرجة الرابعة موجود تحديداً في المنطقة المسؤولة عن التوازن في الجسد.

أما عن جلسات العلاج التي بدء بها فقد أكد أنه خضع لـ 15 جلسة على مدار 3 أسابيع متواصلة ومن ثم سيخضع لجلسة أشعة بالصبغة لمراقبة مدى الاستجابة للعلاج المُتبع، وختم حديثه بأن طلب الجمهور أن يدعوا له ليتمكن من تجاوز هذه المحنة.

يذكر أن الفنان كان قد شارك الخبر الحزين بمنشور جاء فيه "أصدقائي الأعزاء.. عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة.. آسف إني مش هرد على تليفونات.. أدعولي بالشفاء"... ومن قبلها كان قد أُصيب بمرض السرطان إلا أنه تمكن من تجاوز المرض وانتصر عليه.

أخر أعمال زكي فطين !

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان زكي فطين مشاركته بمسلسل (كوفيد 25) بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وعماد رشاد.

للمزيد من قسم الترفيه:

شهاب يثير الجدل بسبب فيديوهات راقصة داخل ملهى ليلي.. "سيعلن مثليته الجنسية"؟!

مشاعل الشحي تنهار أمام الكاميرا بسبب فيديو إباحي!

فتاة النافذة إلى الواجهة مُجدداً.. ممثل رفض دور خيري وآخر يدرس الموضوع!