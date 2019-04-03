شاهد: شاروخان يلتقي مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل وصورتهما تجتاح مواقع التواصل!

شاروخان

التقى مؤخرًا نجم بوليوود شاروخان باللاعب الألماني مسعود أوزيل وكانت برفقته خطيبته عارضة الأزياء السويدية والممثلة "Amine Gulse"، والتقطت لهم صورة جماعية تم تداولها على مواقع التواصل بشكل لافت خلال الساعات الماضية.

وحدث هذا اللقاء بينما كان شاروخان في لندن لحضور إحدى مباريات الدوري الإنجليزي والتي جمعت ما بين نادي آرسنال ونادي نيوكاسل، والذي توقف فيما بعد لالتقاط بعض الصور برفقة اللاعب الدولي مسعود أوزيل.

وشارك شاروخان الصور عبر حسابه على موقع تويتر وترك تعليقًا وجه فيه الشكر لللاعب الألماني قائلًا: "يا لها من أمسية رائعة، تهانينا لنادي أرسنال بالفوز، وكل الشكر لمسعود أوزيل وخطيبته على الاستقبال الحار والاستضافة المميزة، أراكم قريبًا في الهند أصدقائي".

ومن المعروف عن النجم شاروخان حبه لمتابعة كرة القدم، حيث كشف سابقًا عن تعرضه لارتفاع بضغط الدم، في الفترة التي كانت تقام فيها مباريات كأس العالم في روسيا، وكيف كان متحمسًا جدًا لفوز فريقه المفضل في المباراة التي كان يتابعها آنذاك.

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