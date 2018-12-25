الفنانة رجاء الجداوي أثناء حضورها لاحتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

توجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالشكر والامتنان للفنانة المصرية رجاء الجداوي، وذلك خلال تقديمها إحدى الفقرات في احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي بدورها تأثرت ولم تتماسك نفسها على المسرح واختتمت فقرتها بدموع الفرح والشعور بالتقدير.

وقال السيسي للفنانة رجاء: "انتي فنانة شيك وهتفضلي طول عمرك شيك"، مضيفا بالقول "ربنا يديكي الصحة ويكرمك وهتفضلي طول عمرك شيك جدًا، في كل شيء، مش في اللبس بس، بشكرك بشكرك جدًا".

من جانبها، عقبت رجاء الجداوي على حديث الرئيس المصري باكية، وقالت "أنا سعيدة جدًا أن أقف أمام الرئيس اليوم"، مشيرة إلى أنها حصلت على أعلى وسام، وموجهة الشكر للسيسي.

الجدير ذكره أن الاحتفالية شهدت عروضًا غنائية واستعراضية كان نجومها ذوي الاحتياجات الخاصة، وشاركهم عدد من نجوم الفن مثل وفاء عامر التي كانت حاضرة أيضًا، وإضافة إلى عرض آخر لأوركسترا الشباب والرياضة.