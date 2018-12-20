شاهدوا بالفيديو: نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها الـ44 وفيفي عبده نجمة السهرة بلا منازع!

نيللي كريم وفيفي عبده أثناء الاحتفال بعيد الميلاد

احتفلت النجمة نيللي كريم بعيد ميلادها الـ44 مساء الـ18 من كانون الأول، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن في مصر، وحرصت صديقتها الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي نقلت أجواء الاحتفال المليئة بالبهجة والسرور.

وعلى ما يبدو أن الفنانة فيفي عبده كانت نجمة تلك الاحتفال، حيث ظهرت بصحبة نيللي كريم في أكثر من فيديو وهي ترقص وتحتفل على أنغام أغنية عمرو دياب "قمرين" وتقضي أوقاتًا ممتعة برفقة باقي الحاضرين مثل دنيا سمير غانم وحسن الرداد وغادة عادل وعدد من الفنانين الآخرين.

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Dec 18, 2018 at 3:32pm PST

من ناحية أخرى، كانت الفنانة نيللي كريم قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في عام 2018 من خلال مسلسل "اختفاء" والذي شاركها في بطولته كل من هشام سليم ومحمد ممدوح وإنعام سالوسة، وهو من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت وإنتاج العدل جروب.

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Dec 18, 2018 at 4:24pm PST