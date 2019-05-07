شاهدوا بالفيديو: إعلان عمرو دياب ودينا الشربيني في رمضان 2019

رسميًا وللمرة الأولى، ظهر الفنان عمرو دياب برفقة الفنانة دينا الشربيني، في إعلان لصالح شركة الاتصالات المصرية "فودافون"، ويأتي هذا الظهور أيضًا كتأكيد من الثنائي على استمرارية العلاقة فيما بينهما، خاصة وأنه انتشرت العديد من الأخبار والشائعات في السابق عن انفصالهما.

وكانت دينا الشربيني تظهر عادة برفقة الهضبة في العديد من المناسبات والحفلات الغنائية، ولكن يعتبر هذا الإعلان هو أول ظهور رسمي للثنائي برفقة بعضهما، حيث أطلت الشربيني في الإعلان على أنها أحد أفراد عائلة عمرو دياب التي تشاركت معه في نجاحه.

وتدور قصة الإعلان بشكل عام، حول ذكريات عمرو دياب خلال مسيرته الفنية الطويلة، ورحلته منذ الصفر حتى وصوله إلى القمة والنجومية التي يحظى بها الآن، ولأول مرة يتطرق خلال الإعلان عن علاقته بعائلته، بالإضافة إلى ظهور بعض زملائه الفنانين الذين تشارك معهم في بعض الأعمال الفنية والسينمائية في الماضي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: