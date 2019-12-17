شاهدوا بالفيديو: الأمطار في الكويت تُغرق منزل الفاشينيستا الشهيرة نهى نبيل!

شاركت الفاشينيستا والشاعرة الكويتية نهى نبيل الجمهور عبر موقع تويتر، مقطع فيديو صورت فيه لحظات غرق منزلها بسبب الأمطار التي هطلت بغزارة خلال الأيام الماضية على دولة الكويت.

ووثقت نهى نبيل من خلال الكاميرا الخاصة بها لحظة دخول المياه إلى منزلها نتيجة التساقطات الكثيفة للأمطار في الكويت، وفي أحد اللقطات كانت المياه تنزل بشكل قوي على سلالم منزلها مثل الشلالات، كما ظهر أحد أبناءها وهو يؤدي رقصة وسط المياه بشكل طريف لتعلق عليه نهى نبيل "مثل أمه"، إشارة منها إلى أن ابنها يشبهها لقيامه بالرقص حتى في أحلك الظروف.

والجدير ذكره أن منزل نهى نبيل ليس المرة الأولى التي يتعرض فيها للغرق نتيجة الأمطار الغزيرة، حيث تعد هذه المرة الثانية التي يغرق فيها المنزل وذلك بعد أن كانت ضربت البلاد موجة باردة محملة بالأمطار القوية التي خلفت سيول وفيضانات في الشوارع والمنازل.

المصدر: وسائل إعلام ومواقع خليجية

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