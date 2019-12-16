وائل كفوري يلتقي بطليقته "إنجي بشارة" بعد قضايا العنف الأُسري!

أفادت بعض المصادر أن الفنان اللبناني "وائل كفوري" سيلتقي بطليقته "أنجيلا بشارة" بطلب من ابنته الكبرى ميشيل.

وطلبت ميشيل وهي الإبنة الأكبر لـ وائل وانجيلا وتبلغ من العمر 8 سنوات، أن تقام أُمسية حفل عيد الميلاد في بيت والدها بحضور والدتها مما سيكسر القطيعة بين الطرفين بعد الطلاق الذي حدث والفضائح التي رافقت الخبر.

طلاق كفوري من أنجيلا الذي حدث تقريبا في بدايات السنة رافقه الكثير من الاتهامات، إذ أنه من المعروف أن كفوري أخفى تفاصيل حياته الزوجية عن السوشال ميديا والصحافة، لكن الأمور تغيرت بعد الطلاق، إذ قامت طليقته بفتح حساب خاص لها على إنستغرام وتشارك عليه حياتها اليومية، كما تقدمت بشكوى ضد طليقها بتهمة العنف الأسري والحبس مما صدم عشاق الفنان المعروف برومانسيته.

إشاعات الطلاق رافقت الثنائي منذ مدة طويلة، وتكهن الجميع بوجود خلاف بين الإثنين إلا أن كفوري الذي يلتزم الصمت كالعادة كان قد نفى كل الإشاعات عندما شارك في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان وصرح أنه من الفروض ان تكون زوجته وطفلته معه اليوم في الحفل إلا أن وجود طفلة صغيرة أعاق ذلك، قاصداً ابنته الثانية "ميلانا".

يذكرأن الطلاق وقع بعد 9 سنين من الزواج، واعلن كفوري عنه عن طريق المذيعة اللبنانية "ريما نجيم" بطلب من كفوري.

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