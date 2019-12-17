بالصور: حلا شيحة تُعلن انطلاق تصوير فيلم "مش أنا" مع تامر حسني

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة عن بدء تصوير أولى مشاهدها في أول فيلم لها بعد عودتها من الاعتزال، وهو فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسني، ونشرت حلا عددًا من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام ظهرت فيها برفقة نجوم العمل مثل سوسن بدر وماجد الكدواني وغيرهم.

وعبّرت حلا شيحة عن سعادتها بمناسبة انطلاق تصوير فيلمها الجديد وعن مشاركتها إلى جانب نخبة من النجوم في الوسط الفني المصري، وعلقت قائلة: "مش أنا فيلم قصة وسيناريو وحوار وتأليف تامر حسني, بدأنا التصوير من أيام وسعيدة اني مع تامر حسني وماجد الكدواني وسوسن بدر والمخرجة المفاجأة سارة رفيق".

يشار إلى أن حلا شيحة عادت للوسط الفني بعد غياب أكثر من 12 عامًا، وكانت أولى أعمالها بعد عودتها مشاركتها في سباق رمضان الماضي 2019 من خلال مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان وماجد المصري وعدد من النجوم في مصر.

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