هذا ما سيجمع "دينا الشربيني" بالنجم "باسل خياط"!

كان من المفترض الممثلة المأن تجتمع الفنانة المصرية "دينا الشربيني" بالممثل السوري "باسل خياط" في الجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس"، إلا أنه حسب بعض المصادر فقد تم إلغاء فكرة الجزء الثاني من المسلسل بالرغم من الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى منه.

وأضافت هذه المصادر أن دنيا مصرة على التعاون مع باسل، لذلك تم الاتفاق مبدئياً على عمل جديد سيحمل عنوان "لعبة النسيان" وسيعرض على MBC مصر في الموسم الرمضاني القادم 2020.

تفاصيل العمل ليست واضحة بعد، لكن يبدو أن الجمهور غيرمتحمس لهذا التعاون، إذ ما إن أٌعلن الخبر عبر صفحات السوشال ميديا إلا أن بدأ الجمهور بوضع تعليقات سلبية وكان منها:"مسلسل فاشل قبل ما يبدأ" واضاف أخر "خربت الدنيا ما بحب هاي الممثلة".

يذكر أن مسلسل "زي الشمس" حقق نجاحاً هائلاً الموسم الرمضاني السابق من بطولة الشربيني، أحمد صلاح، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، ونخبة من النجوم، أما قصة العمل المستوحى من النسخة الإيطالية فتدور حول محامية تبحث عن قاتل شقيقتها التي قتلت في ظروف غامضة.

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