سمية الخشاب إلى السجن.. 3 سنوات وغرامة!

حكم على الفنانة المصرية "سمية الخشاب" بالسجن لمدة ثلاث سنين وغرامة 50 ألف جنيه مصري بتهمة إصدار شيك من دون رصيد لطليقها الفنان "أحمد أسعد"، وفي التفاصيل إتفقت سمية مع أحمد على إعطاءه شيك بمليون جنية لتسوية الحسابات بينهما وأنها سوف تتنازل عن مؤخرها ونفقتها بسبب عدم قدرته على الدفع، مؤكدة أن الشيك كان سيصرف بعد توقيع عقود التنازل، لكن أحمد قرر استغلال وجودها خارج البلاد لأخذ حكم ضدها"

سمية المتواجده في إسبانيا من أجل الاستجمام، أعلنت أنها طلبت من المحامي الطعن في الحكم وانها لن تتنازل من اليوم عن أي شيء وسوف تاخد حقها بالقانون.

يذكر أن الثنائي أعلن طلاقه بعد حوالي سنتين من الزواج، وتعود الأسباب كما صرحت الخشاب، أنها تعرضت للتعنيف مما تسبب في خسارة طحالها من قوة الضرب، أما أحمد سعد فأعلن في مقابلة تلفزيونية أن سبب الطلاق هو المشاكل التي حدثت بينهما وأن الأخيرة رفضت التنازل عن الشقة التي اشتراها أحمد ودفعت له شيك بربع سعرها وأنها سرقت منه لحن اغنية مضيفاً أنه تفاجئ بوجها الحقيقي.

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