شاهدوا كيف كان يبدو شكل مي عز الدين في طفولتها..هل تغيرت كثيرًا؟

تداول روّاد مواقع التواصل خلال الأيام الماضية صورة للفنانة المصرية مي عز الدين وهي طفلة ظهرت فيها برفقة والدتها، ونالت الصورة اهتمام واسع من الجمهور، خاصة وأن البعض دخل في مقارنة بين الشكل الحالي لمي عز الدين وشكلها فالماضي عندما كانت في عمر الورود.

العديد من التعليقات وردود الفعل أكدت على أن مي عز الدين جميلة سواء في صغرها أو في كبرها، وبالتأكيد لم يخلو الأمر من بعض التعليقات الفكاهية، حتى أن أحد المتابعين علق على هذا الأمر قائلًا: "الحين يجو ناس يقولو كان شعرها أجعد وهي صغيرة وكيف صار ناعم يوم اكبرت".

على الصعيد الفني، تعرضت مي عز الدين للكثير من الانتقادات والسخرية بعد تقديمها لمسلسل "البرنسيسة بيسة" خلال سباق رمضان الماضي عام 2019، حيث أن العديد من متابعيها أكدوا أن العمل ليس بالمستوى المطلوب ولا المتوقع من نجمتهم المفضلة التي اشتهرت بدورها في فيلم "عمر وسلمى".

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