عمرو يوسف يهدد ويتوعد هؤلاء الأشخاص.. ما علاقة "ولاد رزق"؟!

نشر الفنان المصري عمرو يوسف عبر حسابه الخاص في إنستغرام فيديو يجمعه بطفل، وكشف يوسف في الفيديو أنه وخلال تواجده في النادي الرياضي وجد أحد الأطفال يجلس لوحده حزين، وعندما سأله على السبب أخبره الطفل الذي يُدعى ياسين أنه انتقل مؤخرًا لمدرسة جديدة وأن زملائه الجدد يتعرضون له بالضرب باستمرار ولا يعلم كيف يتصرف معهم.

وقال يوسف في الفيديو أنه في حال قام أي أحد بالاعتداء على ياسين مجددًا فإنه سيذهب إلى المدرسة للدفاع عنه، مع "ولاد رزق" مُشيرًا إلى آخر أفلامه.

ومن خلال التعليق على الفيديو تحدث يوسف عن التنمر وتعرض الأطفال بشكل خاص له في المدارس، طالبًا من الأهالي الانتباه أكثر لهذا الموضوع وحماية أطفالهم من التنمر.

كما وجه رسالته بشكل خاص إلى الأهالي، طالبًا منهم شرح مخاطر التنمر لأطفالهم، وتوعيتهم بأن التنمر هو شيء سيء جدًا يشبه السرقة.

وأثار هذا الفيديو والتعليق كمية من التفاعل مع جمهور الفنان المصري، كما كانت الفنانة السورية كندة علوش، كما تفاعلت الفنانة المصرية آيتن عامر مع المنشور مؤكدة أن التنمر أمر مزعج مُضيفة: " لو ناوى تعمل حملة انا معاك طبعا سواء حملة توعية أو حملة على المدرسة"

فيما أبدى عدد كبير من متابعي يوسف إعجابهم بالخطوة التي قام بها الفنان، مؤكدين أن من أبرز مهام الفنان هو محاولة معالجة بعض المشاكل والتدخل بها من أجل توعية الجمهور والأطفال بشكل خاص، بسبب التأثير الكبير لأي نجم على المجتمع والأشخاص والأطفال بشكل خاص.

وعلى صعيد مختلف شاركت الفنانة السورية كندة علوش صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما حياة والتي أصبحت تبلغ من العمر عامًا واحدًا، وظهرت الطفلة بظهرها في الصورة، ولم يكشف النجمان عن ملامحها بشكل واضح.

يُشار إلى أن الفنان المصري عمر يوسف حقق نجاح كبير مؤخرًا من خلال الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" والذي حقق نسبة إيرادات ضخمة جدًا، كما كشفت بعض المصادر أن يوسف تعاقد على فيلم "بيت شمس" والذي ينتمي إلى فئة أفلام الرعب ويخرجه طارق العريان.

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