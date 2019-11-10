شاهدوا لحظة بكاء رضوى الشربيني بعد حديثها عن هيثم أحمد زكي: "مش مستعدة للموت"!

لم تستطع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني من تمالك نفسها أثناء تقديمها لحلقتها الجديدة من برنامجها "هي وبس"، عقب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وانهارت دموعها بعد أن تحدثت عن وفاة الراحل المفاجئة والتي تركت الجميع في حالة من الصدمة والحزن الشديد.

وتحدثت الشربيني خلال حلقتها التي عرضت مؤخرًا على قناة "سي بي سي" عن أن الحياة ليس لها قيمة، وأن الموت هو الشيء الوحيد الحقيقي فيها، وأكدت أنه يجب على كل شخص أن يتواصل بمودة ورحمة مع كل من هم قريبين منه، قبل أن يخطفه الموت مثل ما حدث مع هيثم أحمد زكي الذي مات وحيدًا في منزله.

وعن تقبلها لفكرة الموت في الوقت الحالي، علقت الشربيني وقالت: " محدش فينا مستعد إنه يقابل ربنا.. واحدة زيي المفروض إنها تكون محجبة مفروض نكون بنصلي ولا بنكذب ولا بنم ويكون في ود ومودة ورحمة.. بس مفيش.. أنا مش داعية إسلامية خالص على فكرة وهبدأ بنفسي، موت هيثم خلاني مش عارفه .. اللي يقدر يقرب من ربنا أكتر من كده يقرب، وأنا أولكم.. اللي يقدر يقرب يعمل ده لأن الموت قريب أوي".

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي يوم الخميس الماضي الـ7 من نوفمبر بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الـ35 عامًا، وترك الجميع في حالة من الحزن الشديد على فراقه، خاصة وأنه عاش ومات وحيدًا في منزله.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: