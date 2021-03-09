شاهد: أحدث إطلالات ياسمين رئيس تثير سخرية متابعيها!

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، بإطلالة غريبة أثارت الجدل والسخرية منها. و لم تظهر ياسمين بوجهها، حيث كانت جالسة على مقعد وتنظر إلى هاتفها، ومرتدية فستاناً أسود قصيراً كشف عن ساقيها، وجورب شفاف مدون عليه كلمات باللغة الإنجليزية، وهو ما أثار سخرية متابعيها، حسب موقع دنيا الوطن.

وانهالت عليها تعليقات الآلاف من متابعيها، سخر فيها البعض من إطلالتها، والتي شبهوها فيها بالطالب الذي يلجأ للغش في الامتحانات، وكان من بين التعليقات: (كيف عرفتي أن عندي امتحان الصبح)، (هو فيه حد مذاكر على رجلك)، (كنتي بتغشي في امتحان إيه)، (كده عرفت هنغش إزاي).

من ناحية أخرى تواصل ياسمين رئيس تصوير دورها في فيلم (جارة القمر) الذي تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادي الباجوري.





يُذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم (لص بغداد)، الذي عرض العام الماضي وقام ببطولته محمد إمام وشاركهما البطولة محمد عبد الرحمن وأمينة خليل وأحمد العوضي، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

