شاهد أحدث ظهور لـ مروان خوري وخطيبته.. ومصطفى الآغا يحرجه بهذا السؤال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحدث ظهور للفنان اللبناني مروان خوري وخطيبته ندى برفقة الإعلامي السوري مصطفى الآغا، وبدت الجلسة لطيفة وودية للغاية في منزل الثنائي.

وانتهز مصطفى الآغا الفرصة لإحراج مروان خوري وخطيبته بعدة أسئلة حول من يحب الآخر أكثر وسط أجواء عفوية ومرحة، حيث شارك متابعيه عبر موقع "إنستغرام" عدة مقاطع فيديو أثناء حواره مع الثنائي.

بدأ الآغا بالإشادة بجمال ندى والتعريف عنها باسمها فقط، حيث لم يرغب مروان خوري الإفصاح عن المزيد من التفاصيل باستثناء موعد حفل الزفاف الذي سيعقد في منتصف شهر سبتمبر المقبل، كما طرح سؤالًا على خوري حول موعد لقائهما ووقعه في حبها، ليجيب الأخير: "لك يا عمي، دايمًا بخليني استحي، والله بستحي".

وحينما سأل الآغا حول من يحب الآخر أكثر، سارعت ندى إلى رفع يدها بخجل، إلَّا أن خوري أشار أنه يحبها أكثر.

وطلب الآغا من مروان إهداء خطيبته أغنية من أغانيه، ليجيب "كل القصايد"، ثمّ عاد وأهداها أغنية "قصر الشوق".

مروان خوري يكشف نيته للزواج

في وقت سابق،أعلن خوري عن نيته في الزواج قريباً دون الكشف عن أي تفاصيل حول الفتاة التي اختارها كونه يفضل إبقاء تفاصيل حياته الشخصية بعيداً عن الإعلام، وذلك خلال لقاء له في برنامج "لهون وبس".

وأوضح خوري أنه يعيش علاقة حب منذ أكثر من 3 سنوات مع فتاة من غير دينه مؤكداً أن الحب عابر للأديان، وفق موقع مجلة زهرة الخليج.