  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. شاهد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نسرين بالحجاب.. صور بين الماضي والحاضر

شاهد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نسرين بالحجاب.. صور بين الماضي والحاضر

منشور 16 آب / أغسطس 2021 - 10:10
الفنانة المعتزلة نسرين
الفنانة المعتزلة نسرين

أطلَّت الفنانة المصرية نسرين على جمهورها بعد سنوات من اعتزالها عالم الفن وابتعادها عن الأضواء في صورة جمعتها بزوجها الفنان محسن محيي الدين.

اقرأ ايضاًنجوم مصر يحتفلون بعرض خاص لفيلم نجوم مصر يحتفلون بعرض خاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة المعتزلة بزوجها، حيث نشرت إحدى الحسابات باسم "محي السنحوري"  صورة تجمعه بالفنانين، وعلَّق: "بنت عمتى الجميلة الفنانة نسرين وزوجها المتألق الفنان محسن محيى الدين ربنا يعطيكم الصحة والعافية".

نسرين

وقد استطاعت نسرين لفت الأنظار بملامحها البسيطة وإطلالتها المحتشمة مُرتديةً حجابها وعباءتها السوداء.

ويجدر الإشارة إلى أن الفنانة اعتزلت الفن والتمثيل عام 1991 عقب إعلان زوجها اعتزاله، ثم قررت ارتداء الحجاب.

ومن أشهر أعمالها الفنية فيلم "الحفيد"، ومسلسل "الشهد والدموع"، ومسلسل"رحلة السيد أبو العلا البشري".

اقرأ ايضاًنجوم مصر يحتفلون بعرض خاص لفيلم تيم حسن يسخر من نجوم السوشيال ميديا.. ويطالب منى واصف بإنشاء حساب "تيك توك"

وقد قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكل نسرين بين الماضي والحاضر، فلا يمكننا الشك بجمالها وملامحها الدافئة الساحرة، وهنا نعرض بعض صورها في السابق:

 



الفنانة المعتزلة نسرين
الفنانة المعتزلة نسرين
الفنانة المعتزلة نسرين

كلمات دالة:الفنانة المعتزلة نسريننسريننجومفننجوم مصراعتزال

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...