شاهد: أحدث فصول الرومانسية بين أصالة و زوجها

تغزلت النجمة السورية أصالة نصري بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، حيث نشرت عبر خاصية (ستوري) حسابها على (إنستغرام)، صورة جمعتهما سويا، صحبتها بتعليق: (حبيب بمواصفات أب وابن وأخ وصديق).

وسبق وجمع موقف رومانسي الزوجين، حينما صعد الشاعر العراقى فائق حسن، المسرح خلال غناء زوجته النجمة السورية أصالة نصري، في حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال نسخته الثانية، وقام بإعطائها عباءته التي كان يرتديها بعدما شعرت بالبرد.

يذكر أنه من المقرر إحياء الفنانة أصالة نصري، حفلاً غنائياً اليوم الأربعاء، على مسرح الدانة فى البحرين، احتفالا باليوم الوطنى لمملكة والذى يصادف 16 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.