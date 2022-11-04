شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بهذا الفيديو

شارك نجم الكوميديا أحمد حلمي جمهوره بفيديو كوميدي وهو يغني أغنية أجنبية بطريقة طريفة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

هذا ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، وجاءت التعليقات كالاتي: (اي الضحك ده، يا حلمي أنا بحبك، ممثلي المفضل بجد جامد).

وكان النجم المحبوب قد شارك متابعيه بصورة لأحدث ظهور له، وعلق عليها قائلا: (سويت نوفمبر يوم تلات، ربنا يستر)، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: (إيه يا حلمي مالك؟)، وعلق آخر: (وايه يعني بادي بتلات؟).

ويحتفل الفنان أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي بعيد ميلادهما في هذا الشهر، إذ أنهما من مواليد 18 نوفمبر/تشرين الثاني.