شاهد أفلام القطط في سينما عقيل

سيكون عشّاق القطط على موعد مع سلسلة من الأفلام المُميّزة التي تعرضها سينما عقيل خلال شهر أغسطس على مدى أسبوع، والتي تتمحور حول القطط. تتنوّع الأفلام بين الرسوم المتحرّكة والدراما والفيديوهات المنزليّة، ضمن مهرجان مُميّز للأفلام.

إذا كنت ممّن يمضون وقتهم في مشاهدة فيديوهات القطط المُضحكة على يوتيوب، فننصحك بمشاهدة "كات فيديو فيست"، الذي يجمع 70 دقيقة من فيديوهات القطط في فيلم واحد. شاهد أحدث التسجيلات من الإنترنت، والفيديوهات الموسيقيّة، والرسوم المتحرّكة. يأتي هذا العرض ليخدم قضيّة خيريّة، إذ يعمل "كات فيديو فيست" عادةً مع ملاجئ الحيوانات الأليفة ومنظمات حماية الحيوانات لمساعدة القطط المُحتاجة.

بعد ذلك شاهد فيلم "كيدي" الوثائقي الذي يستكشف العلاقة القديمة بين تركيا والقطط في الشوارع، أما فيلم الرسوم المتحرّكة "إي كات إن باريس" المرشّح لجائزة الأوسكار، فيروي قصّة "دينو" الحيوان الأليف الذي يعمل كمساعد للصوص في المساء.

سافر إلى اليابان مع فيلم الدراما "رنت إي كات" لناوكو أوجيجامي، والذي يروي قصة سايوكو التي تسير قرب النهر وتؤجّر القطط لأؤلئك الذين يشعرون بالوحدة. تُختتم سلسلة الأفلام مع فيلم الرسوم المتحرّكة الخيالي "ذا كات ريتورنز"، للمخرج الحائز على جائزتي "أكاديمي أووردز" عن فيلمي "سبيريتد"، و"بونيو".

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