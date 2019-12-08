شاهد.. أول ظهور لهيفاء حسين بعد الولادة

اعتذرت الممثلة البحرينية هيفاء حسين لجمهورها بسبب عدم التفاعل معهم في الفترة الأخيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة انشغالها بالتوأم الذي وضعته الشهر الماضي.

وفي أول ظهور لها بعد الولادة، بثت الممثلة البحرينية مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "سناب شات" لتؤكد فيه أن سبب عدم ظهورها مؤخرًا هو فترة الحمل والولادة، إذ قالت: "أول شيء أنا آسفة لأني أطلت عليكم وكنت مقصرة في الفترة الأخيرة، ولكن كلكم عارفين إني مررت بمرحلة الحمل بالإضافة إلى فترة الولادة وبصراحة أنا في الأساس كسولة وما أحب أضع مكياجًا وأتعدل بشكل دائم، فوجدت نفسي في فترة الحمل والولادة صرت كسولة أكثر".

وتابعت هيفاء حسين: "ما كنت أصور سيلفي أو أطلع لايف لكل متابعيني، فا أول شيئ آسفة على التقصير وثاني شيء سأحاول إن شاء الله في الفترة المقبلة أن أكثف الظهور وأصور لكم، ولكني مع التوأم بصراحة مخي مفتر، والوقت ضيق جدًا، والله يعطي الوالدة العافية ولولا وجودها ما قدرت أصور لكم هذا الفيديو".

ووضع الفنانة البحرينية توأما "بنت وولد"، اختارت لهما اسم جواهر وسلطان، وذلك بعد أن كانت قد تعرضت لحالة إجهاض العام الماضي، ولم تكتمل تجربتها مع الحمل بسبب ظروف التصوير وضغط العمل، وهو ما عرضها للتعب ثم الإجهاض.

وفاجأت هيفاء حسين، جمهورها بإعلان خبر حملها مرة أخرى من زوجها الفنان الإماراتي حبيب غلوم، بعد 18 عامًا من إنجابها نجلها الأول من زوجها السابق، كاشفة عن أن هذا الحمل جاء باتفاق مع زوجها ولم يكن بمحض الصدفة، بل كان قرارًا مشتركًا، حيث شعرا في الفترة الأخيرة بأن الوقت مناسب للإنجاب.

كما صرحت الممثلة البحرينية مسبقًا بأنها تواجه مصاعب في الحمل، أولها الفارق العمري بين أبنائها فالكبير 18 عامًا، موضحة أنها ستتغلب على هذا لأنها لم تصل لسن الأربعين بعد، وأن الأمر ربما يبدو صعبًا لو كانت تخطت سنًا معينًا.

وأكدت أن ثاني المصاعب التي تواجهها في الحمل، هو معاناتها من زيادة الوزن، حيث زاد وزنها 15 كيلوغرامًا عن المعدل الطبيعي، موضحة أنها حاولت المحافظة على السعرات الحرارية والسكر، ولكنها كانت تشعر بالجوع، ناصحة المرأة الحامل بممارسة الرياضة تحت إشراف طبيب متخصص.

يذكر أن هيفاء حسين، ظهرت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل درامي بعنوان "عذراء"، وهو من بطولة شجون وأحمد إيراج، وإخراج محمد القفاص.

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