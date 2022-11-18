شاهد: إطلالة روبي في حفلها الأول في الرياض

شاركت الفنانة روبي صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، قبل انطلاق حفلها الغنائي بموسم الرياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وظهرت روبي مرتدية جامبسوت جلد باللون الأحمر، تاركة خصلات شعرها منسدلة، وعلقت علي الصورة كاتبة: (جاهزين؟).

هذا و تألقت الفنانة روبي في أول ظهور لها بموسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي وسط تفاعل كبير من الجمهور، وهو نفس الحفل الذي أحياه كل من أحمد سعد على أنغام (ايه اليوم الحلو ده).

وتقف روبي على مسارح الرياض لأول مرة في مشوارها، ومنذ انطلاق المواسم الفنية في المملكة العربية السعودية.