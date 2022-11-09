روبي تغني في الرياض في هذا الموعد

تستعد الفنانة روبي لإحياء حفلا غنائيا لها ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وسيتم فتح باب الحجز يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر/تشرين الأول الجاري عبر الموقع الالكتروني الرسمي لموسم الرياض وفقا لما أعلنته روبي عبر منشور لها عبر صفحتها الخاصة (إنستغرام).

يشار إلى أن الفنانة روبي، تنتظر عرض فيلمها الجديد (جروب الماميز) بطولة محمود حافظ ويسرا اللوزي ومحمد ثروت ودارين حداد، إخراج عمرو صلاح، ويدور العمل في إطار كوميدي اجتماعي .