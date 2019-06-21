شاهد: إطلالة غريبة لنيلي كريم في بوستر (الفيل الأزرق 2)

نشرت النجمة نيللي كريم عبر حسابها على (إنستجرام) صورة لها من البوستر الدعائي لفيلم (الفيل الأزرق2)، وعلقت على الصورة: (اللي في البيت عندك مش لبني.. لاتخافوا لكن احذروا.. الفيل الأزرق2 فيلم عيد الأضحى)، حسب موقع اليوم السابع.

أحداث الفيل الأزرق 2 تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

يذكر أن الجزء الثاني من (الفيل الأزرق) يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة في الفيلم، من إنتاج شركة (سينرجي فيلم).