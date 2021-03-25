شاهد: إطلالة ملوكية لحنان مطاوع في أحدث جلسة تصوير لها

خضعت الفنانة حنان مطاوع لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود مع بعض الإكسسوارت، ونشرت حنان الصور على حسابها بموقع (إنستجرام) وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية على جلسة التصوير، حسب موقع مصراوي.

وتنتظر حنان مطاوع عرض مسلسل (القاهرة كابول) فى شهر رمضان المقبل، حيث تشارك في بطولته إلى جانب طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وخالد كمال وكريم سرور وحسني شتا وسامح السيد ويسرا المسعودي تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل (القاهرة كابول) تدور قصته حول المؤامرات التى تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامي ويجسده فتحي عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي ويجسده طارق لطفي.

وكان آخر أعمال حنان مطاوع حكاية (أمل حياتي) من مسلسل (إلا أنا) الذي تم عرضه العام الماضي على قناة dmc، وشارك في بطولة الحكاية بيومي فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن.