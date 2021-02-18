شاهد: الظهور الأحدث لكاظم الساهر برفقة حفيدتيه

ظهر النجم الكبير كاظم الساهر فى إطلالة جديدة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث تداول عشاق المطرب صورة جديدة له عبر منصة (إنستجرام) برفقه طفلتين، حيث أكد جمهوره أن الصورة لأحفاده (آية وسنا)، وسرعان ما جذبت الصورة المتداولة الكثير من الأنظار خلال وقت قصير من تداولها.

من ناحية أخرى، أثار النجم الكبير مؤخرا جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور وفيديو قصير له

وظهر الساهر بلوك جديد، ليبدو كشاب في بداية الثلاثينات، فبدى وكأن غير لون شعره وذقنه للأشقر، كما اختار الظهور بقميص وبنطلون باللون الأسود الأنيق، منسقًا معهما نظارة من أحدث الصيحات، ليكمل بها إطلالته الشبابية.

ولفت أنظار المتابعين بالتغييرات الجذرية التي كانت واضحة بشكله، ورجّح البعض أن يكون قد خضع لعمليات تجميل وحقن فيلر وبوتوكس.

في حين قال أخرون إنه ممكن أن يكون الساهر قد إستخدم فيلتر أو فوتوشوب خلال تصويره الفيديو، لذلك ظهر مختلفاً.