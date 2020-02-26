شاهد: الفنان الكويتي عبدالله بوشهري في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

بعد تفشّي فيروس كورونا المميت، يبدو أن الأيام القادمة ستحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت، وفي الحقيقة هي بدأت منذ الآن، حيث تداول الجميع يوم أمس صورة ظهر فيها الفنان الكويتي عبدالله بوشهري وهو في الحجر الصحي عقب عودته من إيران بهدف التأكد من عدم نقله للفيروس أو إصابته به.

ويقيم حاليًا الفنان عبدالله بوشهري في الحجر الصحي الذي أقامته الكويت في أحد الفنادق في منطقة الفحيحيل جنوب البلاد، وبحسب "المجلس" أحد المواقع الرسمية للأخبار في الكويت، انتشرت صورة للفنان الكويتي وهو يرتدي الكمامة ويتحدث بالهاتف وكتب في الخبر: "الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من إيران".

الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من #ايران. pic.twitter.com/GoBzDTw6AS — المجلس (@Almajlliss) February 25, 2020

وعلى ما يبدو أن الأمور بدأت تصبح مقلقة في الوطن العربي خلال الآونة الأخيرة فيما يتعلق بانتشار مرض كورونا، حيث أن الفيروس بدأ بالوصول إلى العديد من المناطق العربية وسجلت حالات الإصابة به في كل من الكويت، البحرين والسعودية والإمارات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت الاثنين عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا ومن بينهم أشخاص عائدين من إيران.

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