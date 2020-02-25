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ما حقيقة وفاة الإعلامية الكويتية ريم النجم..وهل كانت المخدرات السبب؟

منشور 25 شباط / فبراير 2020 - 08:46
ريم النجم
ريم النجم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء أفادت أن الإعلامية الكويتية ريم النجم قد فارقت الحياة وبعض الأقاويل لفتت إلى أنه تم العثور عليها في شقتها جثة هامدة نتيجة تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات.

ومن بين الأشخاص الذين تداولوا الخبر  ريان جيلر نجم مواقع التواصل في السعودية، والذي قال عبر حسابه: "انحذف رقم ريم من عندي، أي شخص يتواصل معها يخبرني، لقد فجعت بخبر وفاتها إنا لله وإنا إليه راجعون".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ولكن على الرغم من الصدمة التي تلقاها الجمهور بعد انتشار خبر وفاة الإعلامية الشابة، إلّا أن الجميع ظل يبحث ويحاول الوصول إلى حقيقة الأمر، فتبين بالنهاية أن كل ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وريم النجم بنفسها هي من أنهت كل الجدل من خلال فيديو على سناب شات ظهرت فيه وأكدت أنها بصحة جيدة ولا تشكو من أي شيء.

وتابعت ريم النجم قائلة: " مساء الخير، شو أخباركم بعد عمري؟، الحمد لله أنا بصحة وخير وعافية وأنا حية والإشاعة اللي طلعت عليا اسم الله عليا، الله يعطيني طولت العمر والصحة والعافية".

وأضافت: “أنا إيش سويت لكم، مرة ترقص، ومرة ميتة بشقتها بسبب جرعة مخدرات زائدة، علشان أنا مسالمة وما أرد ولساني مو طويل يطلعون هذي الإشاعات علي؟".

وريم النجم هي إعلامية كويتية أصولها من السعودية من مواليد 1985، انضمت للعمل كإعلامية على قناة الراي وتقدم برنامج يومي بعنوان "رايكم شباب"، ويتابعها أكثر من 600 ألف عبر حسابها على موقع إنستغرام.

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