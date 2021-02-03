شاهد: بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة جريئة و مثيرة!

أثارت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني الجدل، بعدما نشرت صور جريئة لها لأول مرة على حسابها الخاص عبر تطبيق تبادل الصور (انستجرام).

وظهرت بسمة وهي تضع الورود على صدرها، وبدت وكأنها لم ترتدي أي قميص، وعلقت عليها بالقول: (أنا لست في العشرين من العمر).

وكانت جرأة بسمة مفاجئة لا سيما وأنها تحرص على اختيار الإطلالات المحتشمة، وقليلًا ما تظهر بإطلالة جريئة، إلا أن الصورة لاقت إعجاب متابعيها الذين أثنوا على جمالها ونعومتها، كما عبروا عن حبّهم لها ووصفوها بالقمر والغزالة والملاك.

بسمةى التي عمدت مؤخرا الى نشر منشورات غامضة و مثيرة للجدل مثل: (بقينا في زمن بطلنا نعرف نفرق صحابنا من أعداءنا.. جالك كترت الهم كضحك)،و(لن يتزوجك.. روحي اركني بلاش.. شو عن طريق ناس نص كم)، فجرت مفاجأة حول انفصالها عن الفنان تامر حسني، وأنهما في طريقهما إلى الطلاق وينهيان الأوراق، حيث طلبت من البعض عدم إرسال صور الأخير مع المعجبات، مؤكدة إنهم سينفصلوا، وعقب وقت قصير رد تامر حسني في منشور لمعاتبتها عما بدر منها، واعترافه بحبه لها مُجددًا ليعلنا التصالح.